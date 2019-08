Alunos de escolas públicas estaduais visitam a Bienal do Livro

Rio – Alunos da rede pública estadual visitarão a XIX Bienal Internacional do Livro. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), 40 mil estudantes serão levados ao evento. Eles também receberão um voucher no valor de R$ 50 para compra de livros, revistas e quadrinhos. A Bienal está sendo realziada no Riocentro, Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio e vai o dia 8 de setembro.

No espaço, os estudantes que já foram circularam e se empolgaram com a quantidade de publicações. Um grupo do Colégio Estadual Senador Sá Tinoco, localizado no município de Itaperuna, na Região Noroeste, estava animado com a visita. Outros alunos carregavam sacolas com livros. As jovens Camilly Cristinny, de 16 anos, e Carla dos Santos, de 15 anos, do Colégio Estadual Dalva de Oliveira, em Realengo, Zona Oeste do Rio, compraram volumes do Harry Potter. Segundo elas, adquirir os livros era um sonho de consumo, que foi possível graças ao voucher distribuído a elas. “Estou muito feliz em levar o livro para casa e conhecer a Bienal. Também foi muito bom conhecer alunos de outras escolas”, disse Camilly Cristinny. Segundo o secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes, a visita dos estudantes será uma ótima oportunidade para conhecerem um pouco mais o universo da literatura. Ele esteve na Bienal, conversou com alunos e professores e ressaltou que diversos docentes da rede pública e estudantes também lançarão livros durante o evento. “A leitura é muito importante para a cultura dos nossos alunos e para poder viabilizar um melhor desempenho desses jovens em redação e na educação como um todo”, declarou o secretário.