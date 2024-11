Alunos da PUC-SP chamam estudantes da USP de cotistas e pobres

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 2:34 Para compartilhar:

Alunos da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) chamaram estudantes da USP (Universidade de São Paulo) de cotistas e pobres. Tudo aconteceu durante um jogo de handebol entre estudantes de direito nos Jogos Jurídicos Estaduais, em Americana (SP), no último sábado, dia 16.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os momentos em que vários alunos da proferem as palavras contra os outros estudantes. O Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da USP, informou que vê “com espanto, indignação e revolta o episódio criminoso de ofensas racistas e aporofóbicas proferidas”. O diretório também disse que atos como os que aconteceram no último sábado “explicitam a violência que estudantes cotistas enfrentam ao ocupar espaços que historicamente lhes foram negados.”

O Centro Acadêmico 22 de Agosto, que representa os estudantes de Direito da PUC-SP, se manifestou em comunicado afirmando ter “veemente repulsa às falas racistas e classistas de estudantes do curso de Direito”. Além disso, a organização afirmou que o caso foi encaminhado às instâncias competentes da universidade. O centro quer a apuração dos fatos e a expulsão daqueles que comprovadamente se envolveram no episódio.

De acordo com a deputada federal Sâmia Bonfim, ela e outras parlamentares do PSOL protocolaram uma denúncia no Ministério Público de São Paulo pedindo investigação contra os alunos da PUC-SP que participaram das ofensas.