Aluno é identificado apenas como ‘Cara Negro’ em anuário de escola nos EUA

Um estudante do ensino médio de uma escola em Nashville, no estado de Indiana (EUA), foi identificado na legenda do anuário do colégio apenas como “Cara Negro”.

De acordo com o jornal NY Post, a foto era de um time de basquete da Escola Secundária Brown County, que é predominantemente branca. Na legenda, todos os jogadores estão com seus nomes descritos, menos o rapaz negro. Uma investigação foi aberta para estudar o caso.

“Estamos tentando entender melhor do que se trata esta situação”, disse a superintendente de escolas municipais, Laura Hammack, que afirmou que funcionários da escola passaram o dia com a família do estudante para dar suporte e consertar o que ela chamou de “violação clara da nossa política de não discriminação”.

Laura considera reimprimir os anuários para que uma nova versão revisada seja distribuída. O nome do aluno não foi revelado na reportagem.

