Aluno de escola pública pode receber R$ 200 se participar dos dois dias do Enem; veja quem tem direito

Estudantes do terceiro ano do ensino médio que participam do Pé-de-Meia terão direito a um adicional de R$ 200,00 na conta do programa caso participem dos dois dias de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O depósito ocorrerá entre 23 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025.

Quando será o Enem?

As provas serão realizadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro.

O que é o Pé-de-Meia?

O programa é do governo federal e funciona como uma espécie de poupança, com o objetivo de evitar a evasão escolar, promover a permanência dos estudantes nas escolas e a conclusão da última etapa do ensino básico.

Estudantes da rede pública que estão no ensino médio e fazem parte de famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) — caso das beneficiárias do Bolsa Família, por exemplo — têm direito a integrar o Pé-de-Meia.

Os cadastrados no programa recebem depósitos mensais de R$ 200,00 em caso de comprovação de frequência escolar, e depósitos de R$ 1.000,00 quando concluem cada ano do ensino médio.

