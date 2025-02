Aluno da UFRGS tenta participar de formatura com suástica desenhada no rosto

Um aluno do curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) apareceu com uma suástica desenhada no rosto em sua colação de grau na terça-feira, 18. A instituição percebeu a situação e impediu que o jovem participasse da celebração com a marca nazista.

Segundo a nota da UFRGS, o vice-reitor e o coordenador advertiram o estudante e o impediram de estar presente com o desenho ofensivo. Caso ele escolhesse não apagar seria encaminhado diretamente à Polícia Federal.

+ Trump chama Zelensky de ‘ditador’

+ Moraes derruba sigilo de delação premiada de Mauro Cid

O estudante alegou que a figura fazia alusão a religião hindu, mas ainda sim retirou o desenho e seguiu com a comemoração. Em comunicado, a universidade informou que um boletim de ocorrência na PF foi registrado nesta quarta-feira, 19, e que a faculdade está avaliando as medidas administrativas que devem ser aplicadas.

Ainda na nota, a universidade alegou que só deu seguimento a cerimônia em prol dos familiares e outros estudantes que estavam presentes, escolhendo determinar outras consequências posteriormente.

O episódio gerou revolta nas redes sociais, gerando pronunciamentos da União Nacional do Estudantes (UNE) e do Diretório Central dos Estudantes da UFRGS (DCE).

“Enquanto representação máxima dos estudantes da UFRGS, reafirmamos que apologia ao nazismo É CRIME e essa ação não passará impune. A UFRGS é território antifascista e não aceitaremos que se normalizem ações como essa dentro da nossa Universidade”, diz a nota compartilhada por ambos.

“Enviaremos ainda hoje ofício à Reitoria da Universidade exigindo a anulação da entrega do diploma e da formatura do aluno Vinícius diante do crime cometido, que é previsto no Código Penal Brasileiro. Além disso, uma rigorosa investigação desse episódio será fundamental para que não se repita.”