Aluna da UFRN ganha Prêmio Santander

A aluna Marina de Lima Cardoso, de 23 anos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), venceu na sexta-feira, 15, o 12.º Prêmio Santander Jovem Jornalista, promovido em conjunto com a Semana Estado de Jornalismo. A reportagem mostra como o trabalho de uma escolinha de futebol vem ajudando a afastar os jovens terenas da depressão e das drogas.

A estudante vai receber uma bolsa para cursar um semestre letivo na Universidade de Navarra, na Espanha, em 2018. “Foi a realização de um sonho”, diz Marina.

O prêmio foi entregue na sede do Santander pela superintendente executiva de Comunicação Externa do banco, Clau Duarte. A cerimônia contou ainda com a participação dos editores executivos do jornal O Estado de S. Paulo David Friedlander e Alberto Bombig.

Marina foi escolhida após uma rodada de entrevistas com os finalistas do prêmio, que participaram da Semana Estado em outubro e inscreveram reportagens com o tema Redes em Prol da Sociedade.

Todos os universitários ganharam notebooks e terão suas reportagens publicadas neste sábado, 16, no site do jornal O Estado de S. Paulo.

Os demais finalistas são: Bianca Gomes de Carvalho (ESPM/SP), Caroline Lima Cardoso (IBMEC/RJ), Jheniffer Aparecida Corrêa Freitas (UMC/SP), Natalie Vanz Bettoni Gallego Campos (UFPR) e Renan Tetsuo Omura (UMC/SP). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.