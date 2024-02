Aluguel residencial sobe 4,34% em janeiro, após queda de 1,16% em dezembro, diz IVAR da FGV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2024 - 8:23 Para compartilhar:

Os aluguéis residenciais subiram 4,34% em janeiro, após terem recuado 1,16% em dezembro. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). O índice acumulou uma alta de 7,60% nos 12 meses encerrados em janeiro, ante um avanço de 7,46% nos 12 meses terminados em dezembro.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um recuo de 1,62% em dezembro para uma alta de 3,66% em janeiro. No Rio de Janeiro, o índice saiu de redução de 3,30% para elevação de 1,29% no período; em Belo Horizonte, de alta de 0,68% para queda de 0,16%; e em Porto Alegre, de recuo de 0,10% para aumento de 9,86%.

No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 5,73% em São Paulo; 10,55% em Belo Horizonte; 8,10% no Rio de Janeiro; e 7,44% em Porto Alegre.

