Altos-PI e Avenida-RS avançam e Série D já tem 21 times classificados à 2ª fase

Mais dois times conquistaram suas vagas antecipadas na Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo. Altos-PI e Avenida-RS, apesar de resultados diferentes, estão garantidos no mata-mata. Ao todo, foram realizadas 12 partidas que finalizaram a 13ª Rodada, a penúltima da fase de grupos.

O Altos-PI visitou o Moto Club-MA e venceu por 2 a 1. Assim, assumiu a vice-liderança do Grupo A2 com 21 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo quinto colocado Tocantinópolis-TO, que tem 16 e só pode chegar a 19.

No Grupo A8, o Avenida também se classificou, apesar de empatar sem gols com o Hercílio Luz-SC. Está em segundo lugar com 19 pontos e cinco vitórias, enquanto o quinto colocado Barra-SC só pode chegar a 19 com quatro vitórias.

Três líderes já classificados também entraram em campo. No Grupo A5, o Brasiliense-DF garantiu a ponta ao vencer o Crac-GO por 2 a 0 e chegar a 29 pontos. O Treze-PB chegou a 28 e também garantiu o primeiro lugar do Grupo A3, mas com empate por 1 a 1 com o Sousa-PB.

Já o Itabaiana-SE perdeu para o CSE-AL por 2 a 1 no Grupo A4 e permanece com 26 pontos, ainda na liderança, mas precisa de um empate na última rodada para garantir a posição.

Com as definições deste domingo, 21 times estão classificados de um total de 32: Manauara-AM, Porto Velho-RO e Princesa do Solimões-AM (Grupo A1), Maranhão-MA e Altos-PI (Grupo A2), Treze-PB, Iguatu-CE e América-RN (Grupo A3), Itabaiana-SE e Retrô-PE (Grupo A4), Brasiliense-DF, Anápolis-GO, Crac-GO e Mixto-MT (Grupo A5), Nova Iguaçu-RJ, Itabuna-BA e Portuguesa-RJ (Grupo A6), Maringá-PR e Inter de Limeira-SP (Grupo A7) e Cianorte-PR e Avenida-RS (Grupo A8).

A primeira fase tem 64 clubes em oito grupos. Após 14 rodadas, os quatro primeiros avançam ao mata-mata, que terá dois jogos e, em caso de empate, pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas sobem à Série C. O VAR será utilizado a partir das oitavas de final.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTE DOMINGO:

Cametá-PA 3 x 1 Tocantinópolis-TO

Moto Club-MA 1 x 2 Altos-PI

Fluminense-PI 1 x 2 Águia-PA

Maracanã-CE 2 x 0 Potiguar-RN

Sousa-PB 1 x 1 Treze-PB

CSE-AL 2 x 1 Itabaiana-SE

Brasiliense-DF 2 x 0 Crac-GO

Democrata SL-MG 2 x 3 Audax Rio-RJ

Avenida-RS 0 x 0 Hercílio Luz-SC

Concórdia-SC 1 x 1 Novo Hamburgo-RS

Barra-SC 2 x 2 Brasil-RS

Cianorte-PR 1 x 1 FC Cascavel-PR