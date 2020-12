Altos ganha do Rio Branco no Acre e fica perto das oitavas da Série D

O Altos-PI deixou bem encaminhada sua vaga às oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o time piauiense venceu o Rio Branco-AC por 2 a 0 na Arena Acreana, pelo jogo de ida da segunda fase.

Com isso, o Altos-PI pode perder em casa por até um gol de diferença para avançar na competição. O Estrelão precisa vencer por três gols de diferença para se classificar de forma direta ou por dois gols para levar a decisão para a disputa de pênaltis. A volta acontece no próximo domingo, às 15h45, no estádio Felipão.

Este foi o 16º e último jogo da rodada inicial. Agora os jogos de volta serão disputados no próximo fim de semana, quando restarão apenas 16 clubes na briga pelo título da temporada e pelo acesso à Série C – os quatro semifinalistas vão subir.

