Altos comandos da frota russa morreram em ataque na Crimeia, diz Ucrânia

O Exército ucraniano anunciou neste sábado (23) que matou, ou feriu, “altos comandos” da Marinha Russa no ataque com mísseis a seu quartel-general em Sebastopol, na Crimeia, no dia anterior.

“Os detalhes do ataque serão revelados o mais rápido possível, e o resultado foi que houve dezenas de mortos e feridos entre os ocupantes, incluindo altos comandos da frota”, afirmou o Exército de Kiev em um comunicado, garantindo que o bombardeio ocorreu “durante uma reunião de dirigentes da Marinha russa”.

O chefe do serviço de Inteligência de Kiev, Kyrylo Budanov, disse à Voz da América que “pelo menos nove pessoas” foram mortas no ataque, incluindo generais.

Até o momento, a AFP não conseguiu verificar esta informação.

Budanov evitou dizer se, no ataque, foram usados mísseis fornecidos pelas potências ocidentais.

A Rússia afirmou que um oficial estava desaparecido desde o ataque.

A península da Crimeia, anexada pelo governo russo em 2014, e a cidade de Sebastopol, onde está localizada a frota russa, são centrais para a operação de Moscou na Ucrânia, pois permitem o abastecimento de tropas posicionadas no sul do país. Além disso, funcionam como uma base para bombardeios de mísseis, lançados do mar.

