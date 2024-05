06/05/24 - 14:39min

Entidade médica alerta para risco de leptospirose no RS e sugere formas de prevenção

O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública para 336 municípios do Rio Grande do Sul no domingo, 5, devido às fortes chuvas na região, que deixaram 83 mortos e 111 desaparecidos até...