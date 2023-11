Altman pode ser readmitido na OpenAI, diz site

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2023 - 7:15 Para compartilhar:

A OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, está cogitando readmitir o fundador Sam Altman, após o conselho de diretores da companhia expulsá-lo repentinamente do cargo de presidente executivo da startup na sexta-feira. A informação é do site especializado The Verge, que afirma ter conversado com pessoas próximas de Altman.

Se voltar à OpenAI, Sam Altman diz que vai propor “mudanças significativas na governança” da startup, disseram as pesssoas ouvidas pelo The Verge. O ex-CEO, ainda, estaria “ambivalente” sobre o retorno.

Além disso, há a possibilidade de demissão coletiva de todo o conselho de diretores da OpenAI, o que abriria caminho para o retorno de Altman e o ex-presidente do conselho, Greg Brockman, que foi demitido também na sexta-feira. Do contrário, funcionários da startup ameaçam abandonar a companhia e se juntar ao fundador em uma novo negócio de inteligência artificial, diz o Verge.

Essa reviravolta acontece dois dias após a OpenAI emitir um comunicado expulsando Altman da companhia e colocando como CEO interina a chefe de tecnologia da empresa, Mira Murati. A decisão chocou a indústria da tecnologia, em especial o Vale do Silício, que colocou Sam Altman entre os grandes talentos da área após o sucesso do ChatGPT nos últimos meses.

Pouco depois do comunicado, a Microsoft (principal investidora da OpenAI) enviou uma nota à imprensa e investidores afirmando que os negócios entre as duas empresas seguiriam em normalidade. Mas informações do Washington Post publicadas no sábado davam conta de que o presidente da Microsoft, Satya Nadella, não sabia da decisão até pouco antes do anúncio da startup.

Ao Verge, nem a OpenAI nem a Microsoft responderam aos pedidos de comentário.

CRISE

A saída de Altman ocorreu após o conselho diretor da empresa decidir que ele não era “consistentemente claro em suas comunicações com o conselho, minando suas responsabilidades”. “O conselho (da OpenAI) não tem confiança na habilidade de Sam Altman de continuar liderando”, disse a empresa em comunicado. “Agradecemos as muitas contribuições de Altman para a fundação e crescimento da OpenAI.

Pouco depois do anúncio, Altman foi ao X (antigo Twitter) para comentar a saída: “Adorei meu tempo na OpenAI. Foi transformador para mim pessoalmente e, espero, para o mundo. Acima de tudo, adorei trabalhar com pessoas tão talentosas. Terei mais a dizer sobre o que está por vir mais tarde”, escreveu.

De forma interina, quem vai assumir o cargo de CEO da OpenAI é Mira Murati, até então a chefe de tecnologia (CTO) da companhia – no mundo das startups, esse posto costuma ser o segundo mais importante na hierarquia da empresa.

A companhia afirmou ainda que acredita que Mira Murati deve levar adiante a missão da companhia: ela “é extremamente qualificada para pisar no cargo de CEO interina. Temos a maior confiança em sua capacidade de liderar a OpenAI durante esse período de transição”, disse em nota o conselho de diretores.

Mirando grandes objetivos em inteligência artificial (IA), a OpenAI foi fundada em 2015, como organização de pesquisa sem fins lucrativos – um dos investidores iniciais do projeto foi Elon Musk, bilionário que abandonou a companhia por supostas divergências éticas nos anos seguintes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

