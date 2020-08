Alternativa? Rafael Forster aparece como volante no Botafogo Originalmente zagueiro, jogador foi testado no meio-campo na vitória sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e deixou boa impressão

Uma das prioridades do Botafogo para o decorrer do Campeonato Brasileiro é a contratação de um volante. O reforço para o setor, contudo, já pode estar dentro do elenco. Originalmente zagueiro, Rafael Forster atuou no meio-campo na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira, e deixou uma boa impressão com a comissão técnica.

Rafael Forster começou a carreira como lateral-esquerdo e foi colocado na parte central da defesa quando atuava na Europa, no Zorya, da Ucrânia, e Ludogorets, da Bulgária. É um defensor marcado pela saída de bola, passe em profundidade e desarmes no chão.

Paulo Autuori trouxe à tona as características de destaque do atleta para o meio-campo. O Atlético-MG pressionava o Botafogo no campo ofensivo e Forster entrou para melhorar a cobertura defensiva ao lado dos laterais. Quando a bola era recuperada, a lição era de ligar rapidamente os ponta, e a capacidade de passes longos se fez presente.

O treinador já havia trabalhado com o zagueiro no próprio Ludogorets. A alteração tática não foi uma surpresa para o jogador. Diante do Galo, Rafael Forster contribuiu com três cortes, três interceptações, um desarme e um lançamento longo.

Mesmo que sem querer, o Botafogo pode ter achado um novo volante. Como Kanu e Marcelo Benvenuto mostram estar cada vez mais entrosados como dupla de zagueiros, Rafael Forster teria uma chance de titularidade atuando de forma mais avançada. Fica à critério de Paulo Autuori.

