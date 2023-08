Alterações no Marco do Saneamento incentivarão investimentos no setor, diz ministro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 16:07 Compartilhe

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, voltou a defender as alterações no Marco Legal do Saneamento. Em entrevista a repórteres às margens da Cúpula da Amazônia, em Belém, Jader afirmou que as mudanças incentivarão investimentos e levarão a melhorias na infraestrutura de águas e esgotos.

Ele destacou principalmente o fim do limite de 25% para a contratação de Parceiras Público-Privadas (PPPs), teto que havia sido estabelecido durante o governo do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

“Cada real investido no saneamento equivale a quatro reais economizados na Saúde, daí a importância do saneamento para o governo Lula”, disse ele, que acrescentou que nenhum município terá condições, sozinho, de cumprir o objetivo de universalizar acesso a água e esgoto até 2033.

