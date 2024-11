‘Altas Horas’ homenageia Sidney Magal hoje; veja os convidados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/11/2024 - 19:18 Para compartilhar:

O Altas Horas de hoje, sábado, 2, traz uma homenagem ao cantor Sidney Magal. Entre os convidados, Gabriel Braga Nunes, Giovana Cordeiro, Tierry, Leandro Lima e os integrantes do projeto Samba 90 Graus, Netinho de Paula, Chrigos e Marcio Art.

Entre as músicas cantadas no palco da atração estão O Meu Sangue Ferve Por Você, Amante Latino, Sandra Rosa Madalena e Me Chama Que Eu Vou, de Sidney Magal, e Telegrama, Temporal e Beijo Geladinho do Samba 90 Graus.

O Altas Horas de hoje vai ao ar às 22h25, após a novela Mania de Você, com apresentação de Serginho Groisman.