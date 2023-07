‘Altas Horas’ deste sábado vai celebrar a amizade entre famosos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 14:12 Compartilhe

O programa Altas Horas que vai ao ar na noite deste sábado, 29 de julho, terá como tema a amizade entre famosos. No palco, Serginho Groisman vai mostrar histórias de companheirismo e afeto entre eles, antecipando o Dia Internacional da Amizade, celebrado no domingo, dia 30.

Os atores Eduardo Sterblitch e Luisa Arraes contam que se conheceram no trabalho. Eles atuaram juntos no filme Grande Sertão. Sterblitch também fez uma participação na série Cine Holliúdy, na qual Luísa é uma das protagonistas.

O trabalho na TV também uniu os atores Rodrigo Simas e Jéssica Ellen, quando eles fizeram um par romântico na novela Malhação. Simas foi o primeiro par romântico de Jéssica na televisão.

A profissão em comum também foi a responsável por unir as jornalistas e apresentadoras Andréia Sadi e Natuza Nery. “A gente se fala o dia inteiro por mensagem de texto”, confessa Natuza no programa.

Já as influenciadoras digitais e ex-BBBs Viih Tube e Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, dividem, além da profissão, a experiência da maternidade.

Os cantores Jairzinho e Simony vão relembrar sucessos da época em que faziam parte do programa infantil Balão Mágico e de quando formavam uma dupla. Juntos, eles cantarão as músicas Superfantástico e Coração de Papelão. A dupla, aliás, também está na série A Superfantástica História do Balão, no Star +, lançada recentemente.

Também na parte musical do Altas Horas, Dilsinho vai cantar músicas como Péssimo Negócio, Diferentão e Duas.

