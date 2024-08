‘Altas Horas’ de hoje será reprise da homenagem ao grupo É o Tchan!

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2024 - 18:42 Para compartilhar:

O Altas Horas de hoje, sábado, 3, será uma reprise, relembrando a homenagem ao grupo de pagode É O Tchan!, com convidados como Compadre Washington, Beto Jamaica, Sheila Mello, Jacaré, Dodô, Emanuelle Araújo, Gilmelândia, Pierre Onassis, Sarajane e Tatau.

A Globo não divulgou oficialmente o porquê da decisão, e nem quando será o próximo programa inédito, mas a emissora passa por uma série de mudanças durante o período da Olimpíada de Paris-2024.

Entre as músicas cantadas no palco do Altas Horas de hoje estão A Nova Loira do Tchan, Bambolê, Pau Que Nasce Torto/Melô do Tchan e É O Tchan no Havaí. O programa original foi exibido em 16 de dezembro de 2023 e está disponível para assistir na íntegra no Globoplay.

O Altas Horas de hoje vai ao ar às 23h55, após a exibição da Central Olímpica. A previsão de duração é até 1h20, quando começa o Supercine.