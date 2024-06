‘Altas Horas’ de hoje homenageia Zeca Pagodinho; conheça os convidados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2024 - 16:13 Para compartilhar:

O Altas Horas de hoje, sábado, 29, faz uma em homenagem ao cantor e compositor Zeca Pagodinho. Entre os convidados estão Péricles, Arlindinho, Djonga, Marcelo Falcão, Maria Rita, Roberta Sá, Eliane Faria e Luana Carvalho.

Já as músicas que serão cantadas no programa serão Deixa a Vida Me Levar, Pisa Como Eu Pisei, Cadê Meu Amor, Seu Balance.

Essa será a primeira vez, depois de muito tempo, que o Altas Horas sai do estúdio da Globo para ser gravado em outro local. No passado, a atração comandada por Serginho fazia isso regularmente, e chegou a ser apresentado de diversas capitais do Brasil, além de um especial gravado no Japão.

Gravado no bar que leva o nome de Zeca, localizado dentro da Neo Química Arena, o estádio do Corinthians, o programa também vai comemorar o aniversário de 74 anos do apresentador Serginho Groisman. O Altas Horas deste sábado, 29, vai ao ar às 22h25, após a novela Renascer, e tem previsão de encerramento à 0h15.