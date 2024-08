‘Altas Horas’ de hoje começa mais tarde após morte de Silvio Santos; veja os convidados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2024 - 20:48 Para compartilhar:

O Altas Horas de hoje, sábado, 17, recebe como convidadas algumas das medalhistas olímpicas de Paris-2024 pelo Brasil: Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, da ginástica artística) e Beatriz Souza e Larissa Pimenta, do judô. Samuel Rosa, do Skank, e o grupo Raça Negra também participam.

Entre as músicas tocadas no palco da atração estão Cheia de Manias, É Tarde Demais e Me Leva Junto Com Você, do Raça Negra. Já Garota Nacional, Segue O Jogo e Vou Deixar serão cantadas por Samuel Rosa ao lado dos filhos, Juliano Rosa e Ana Alvarenga.

Os convidados interagem com o público e o apresentador Serginho Groisman. Por conta da exibição do Globo Repórter Especial pela morte de Silvio Santos, o Altas Horas de hoje começa mais tarde hoje. A expectativa é de que o programa tenha início às 23h40, depois de Estrela da Casa, e vá até 1h25.