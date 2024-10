‘Altas Horas’ de Dia das Crianças traz Junior, Ana Paula Almeida e Jean Paulo Campos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/10/2024 - 17:43 Para compartilhar:

O Altas Horas deste sábado, 12 de outubro, traz como convidados Isabela Garcia, Jean Paulo Campos, Ana Paula Almeida, Deborah Blando, Edson & Hudson e Junior Lima. No embalo do Dia das Crianças e do Criança Esperança, a lista inclui, segundo a Globo, “famosos que começaram a carreira na infância”.

Entre os temas abordados, os benefícios e malefícios de terem começado a carreira artística muito cedo na vida, e as diferenças entre a vida antes e depois das redes sociais, além de questões de privacidade como pessoas públicas.

O apresentador Serginho Groisman interage com os convidados e a plateia no Altas Horas a partir das 22h35, depois da novela Mania de Você. O programa tem previsão de encerramento às 0h25, dando lugar ao filme Medo Profundo (Supercine) na programação da Globo.