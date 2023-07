‘Altas Horas’ comemora aniversário de Serginho Groisman com programa surpresa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 16:41 Compartilhe

O Altas Horas que vai ao ar na noite deste sábado, 1º de julho, será em comemoração ao aniversário do apresentador Serginho Groisman, que completou 73 anos no último dia 29 de junho.

Como de costume, a equipe de produção do programa manteve a segredo para o apresentador sobre quais seriam os convidados da gravação. Aos poucos, eles foram revelados.

Zeca Pagodinho, que dá nome a uma das ‘ladeiras’ do cenário, é um deles. O cantor e compositor carioca cantou músicas como Verdade, Casal Sem Vergonha, Brincadeira Tem Hora. Outro sambista, Diogo Nogueira também participa da atração.

Ainda na parte musical, o programa recebe as cantoras Vanessa da Mata e Maria Gadú. Os músicos Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, e o compositor Kiko Zambianchi se juntam para uma versão do clássico Primeiros Erros. Samuel Rosa, agora em carreira solo, amigo de Groisman, também é um dos convidados da festa no palco.

O ator José Loreto, em alta pelo seu personagem Lui Lorenzo na novela Vai na Fé, canta no programa a música Beija Flor, sucesso da Timbalada.

O apresentador do Jornal Hoje e da Globo News César Tralli também foi prestigiar o aniversariante.

No final, quem levou o bolo ao apresentador foi seu filho Thomas, escondido embaixo de uma mesa empurra pela mulher de Groisman, Fernanda Molina.

Em entrevista recente ao site GShow, Groisman disse que não pensa em aposentadoria. “Acho que quem pensa em aposentadoria de alguma maneira não é feliz no trabalho. Se ama o que faz, tem energia, saúde e é bem recompensado, você segue. Aproveito minha vida trabalhando. Quem vai me aposentar é o público”, afirmou o apresentador.

