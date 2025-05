Alta em NY é incapaz de animar Ibovespa após ganhos de 3,69% em abril

A expectativa de diálogo entre China e Estados Unidos no âmbito do tarifaço de Donald Trump, e o payroll que empurram para cima as bolsas internacionais, são insuficientes para influenciar o principal indicador da B3 na manhã desta sexta-feira (2). O Ibovespa cai moderadamente para a faixa dos 134 mil pontos, vindo de valorização de 3,69% em abril. Porém, a direção é envolta à instabilidade. Entre a máxima de 135.275,05 pontos (alta de 0,15%) e a mínima em 134.564,68 pontos (-0,37%), variou 711 pontos. Por volta das 11h, cedia 0,32%, aos 134.634,64 pontos.

“Foi um mês bom para o Ibovespa. Defende os 134 mil pontos, apesar de estar meio de lado. Aqui, as atenções já começam a voltar para a semana que vem, que tem a decisão do Copom”, diz Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Asset Management no Brasil.

Na semana que vem, o Comitê de Política Monetária (Copom) tende a elevar a Selic de 14,25% para 14,75%, conforme a mediana encontrada na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast. Mas há quem aposte em alta de 0,25 ponto e há dúvidas quanto a sinais do fim do ciclo do aperto monetário.

Ao mesmo tempo, a ausência do mercado chinês, que segue fechado e reabrirá terça-feira, 6, e a agenda esvaziada internamente dificultam alta do Índice Bovespa. Ainda assim algumas ações ligadas ao minério de ferro, que subiu 0,98% em Cingapura (mercado em Dalian está fechado), avançam. Vale sobe 0,49%. Já Perobras opera indefinida: PN sobe 0,17% e ON cai 0,16%. O petróleo, por sua vez, caía em torno de 1,50%.

O tão esperado payroll divulgado nesta sexta trouxe números divergentes. Houve criação de 177 mil postos de trabalho nos EUA, acima da mediana de 138 mil das estimativas, e a taxa de desemprego ficou mantida em 4,2% em abril. Já o salário médio por hora subiu menos do que o esperado na margem e em relação a abril de 2024.

Para Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital, os dados vieram um pouco piores, no sentido de contrariarem as expectativas e de elevarem apostas logo para corte de juros nos EUA. “Geração de vagas um pouco acima das expectativas e taxa de desemprego em linha mesmo que os ganhos semanais (salário) tenha vindo um pouco abaixo. O mercado ficou animado com o JOLTs e o ADP, e por isso estava esperando algo na mesma linha”, descreve, ao referir-se a outras pesquisas de emprego informadas nos últimos dias nos EUA.

Após os dados, junho deixou de ser o primeiro mês com chance majoritária para recuo do juro básico pelo Federal Reserve (Fed).

Nesta quinta, dia 1º, a China manifestou desejo de abrir negociações tarifárias com os Estados Unidos. Para que o diálogo aconteça, Pequim pede que Washington corrija práticas equivocadas e cancele as tarifas unilaterais.

“Os dois fatores – payroll e o noticiário sobre tarifas ficando menos ruidoso – explicam a alta das bolsas americanas, embora haja muita incertezas ainda com relação a tarifas”, afirma Ashikawa, da Principal Asset Management no Brasil.

Na quarta-feira, 30, o Ibovespa fechou com leve perda de 0,02%, aos 135.066,97 pontos.