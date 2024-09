Alta em mão de obra e material pressiona inflação da construção no IGP-10 de setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 8:46 Para compartilhar:

Os aumentos de preços na mão de obra e no material de construção pressionaram a inflação do setor dentro do Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) de setembro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) passou de uma elevação de 0,59% em agosto para uma alta de 0,79% em setembro.

O Índice que representa o custo de Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de um aumento de 0,68% em agosto para uma alta de 0,78% em setembro. Os gastos com Materiais e Equipamentos tiveram aumento de 0,83% em setembro, enquanto os custos dos Serviços tiveram elevação de 0,31% no mês.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra foi de um aumento de 0,47% em agosto para uma alta de 0,80% em setembro.