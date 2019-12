Alta dos preços da carne suína na China pode ter chegado ao pico

Pequim, 11 – Com o avanço da oferta de suínos, a inflação dos preços de carne suína na China pode estar próxima do pico, afirma o economista da Capital Economics Julian Evans-Pritchard. O aumento nos preços de carne suína levou a inflação do país asiático ao maior nível em quase oito anos em novembro.

A Capital Economics projeta que o recuo na inflação de alimentos e menores pressões nos preços causadas pela demanda devem fortalecer o argumento para maior afrouxamento monetário. Fonte: Dow Jones Newswires