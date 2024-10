Alta do petróleo reduz espaço para queda no preço de combustíveis, diz Abicom

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2024 - 10:33 Para compartilhar:

A alta do petróleo no mercado internacional reduziu a diferença dos preços praticados pela Petrobras no mercado interno em relação aos comercializados no Golfo do México, referência dos importadores brasileiros, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Com isso, o eventual espaço para redução de preços no Brasil ficou menor.

A gasolina nas refinarias da estatal está com o preço 4% acima da paridade de importação (PPI) e o diesel, 3% acima.

Levando em conta todo o parque de refino brasileiro, com destaque para a Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, a diferença de preços cai para 2% no caso do diesel, e mantém o patamar de 4% na gasolina.

Para equiparar os preços, as refinarias brasileiras poderiam reduzir o preço da gasolina em R$ 0,13 por litro, e o do diesel em R$ 0,09 por litro.

O petróleo disparou nos últimos dias pelo acirramento de conflitos no Oriente Médio. Nesta quarta-feira, 2, a commodity ultrapassava os US$ 75 o barril, depois de ter operado perto dos US$ 70 durante quase todo o mês de setembro.