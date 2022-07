Alta de preços ao produtor nos EUA acelera em junho

WASHINGTON (Reuters) – Os preços ao produtor nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em junho em meio à alta dos custos dos produtos energéticos.

O índice de preços ao produtor para a demanda final subiu 1,1% no mês passado depois de avançar 0,9% em maio, disse o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Nos 12 meses até junho, o índice teve alta de 11,3%, de 10,9% em maio.

Um aumento de 2,4% nos preços de bens foi responsável por três quartos do aumento do índice geral, após 0,4% em maio.

Quase 90% do aumento dos preços de bens no mês passado foi atribuído a um salto de 10,0% na energia. Houve fortes aumentos nos preços da gasolina, do diesel, da energia elétrica e do gás natural residencial. Os preços dos alimentos no atacado subiram 0,1%.

O custo dos serviços subiu 0,4%, depois de alta de 0,6% em maio.

Os economistas consultados pela Reuters projetavam aumento dos preços ao produtor 0,8% na base mensal e 10,7% na anual.

(Reportagem de Lucia Mutikani)