Alta da produção da Petrobras vai ajudar a atrair investidor, diz especialista

Ao ampliar a produção de petróleo e gás natural no terceiro trimestre deste ano, para 2,87 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), a Petrobras abriu caminho para que outras empresas se interessem pelo investimento no Brasil, segundo Edmar Almeida, professor do Grupo de Economia da Energia (GEE) da UFRJ. Em agosto, especialmente, a produção mensal foi recorde, de 3 milhões de boe/d.

“A Petrobras está atravessando um momento muito positivo com relação ao seu desempenho operacional. Isto é muito bom para todo o setor de óleo e gás do País porque aumenta a confiança no potencial de crescimento do setor”, disse ele, ao avaliar o relatório de produção e vendas divulgado pela estatal.

Almeida destaca ainda que o “bom desempenho operacional é uma dimensão fundamental para a recuperação da empresa”, que entrou em crise em 2014, após o preço da commodity despencar no mercado internacional e ainda ser alvo da Operação Lava Jato, que investigou escândalos de corrupção envolvendo a empresa.

O bom desempenho operacional da companhia petroleira deve ser revertido em resultado financeiro no terceiro trimestre, acrescenta o professor da UFRJ.