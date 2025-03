Alta-costura italiana brilha no tapete vermelho do Oscar 2025

ROMA, 3 MAR (ANSA) – A alta-costura italiana também brilhou no tapete vermelho da 97ª edição do Oscar, ocorrida no último domingo (2) em Los Angeles, Estados Unidos, ao vestir grandes nomes da maior festa do cinema mundial.

Ariana Grande, estrela de “Wicked”, que levou a estatueta de melhor direção de arte, compareceu ao evento com um vestido rosa claro da grife Schiaparelli, composto por uma ampla saia de tule e um corpete de cetim inspirado em uma luminária desenhada pelo artista Alberto Giacometti.

Já a atriz toscana Alba Rohrwacher apostou em um vestido Valentino preto repleto de babados.

A marca de Giorgio Armani foi representada pelas celebridades Demi Moore e Felicity Jones, que escolheram nada menos que a linha Armani Privè.

Moore, que concorreu ao prêmio de melhor atriz por sua interpretação em “A Substância”, iluminou a cerimônia com um vestido bordado com cristais, enquanto Jones, que concorreu à estatueta de melhor atriz coadjuvante por “O Brutalista”, também brilhou em seu look metalizado sob medida. (ANSA).