Alpinistas estão há três dias presos em montanha no Nepal: ‘Esperando milagre’

Dois alpinistas tchecos, Marek Holecek e Radoslav Groh, estão há três dias presos a cerca de 7 mil metros de altitude na montanha Baruntse, no Nepal, por conta de uma tempestade na região, que seria reflexo do ciclone Yaas, que atinge a Índia.

De acordo com o jornal El País, Holecek tem relatado as dificuldades que vem enfrentando ao lado do companheiro por meio de um celular por satélite, que está com bateria prestes a acabar. A equipe do alpinista recebe suas mensagens e as replica nas redes sociais.

Holecek e Groh estão há oito dias na montanha de 7.129 m de altura, onde atingiram o cume na terça-feira (25). Mas logo que começaram a decida ficaram impossibilitados pelo tempo e estão parados a 7 mil metros.

“Estamos presos pelo clima (…) A neve está caindo, soprando e nada pode ser visto (…) Deve nevar até sábado. Eu vou enviar mensagens atuais enquanto a bateria [do telefone] durar”, disse o alpinista em uma de suas mensagens.

Na quinta (27), Holecek informou que a situação permanecia a mesma. “A situação não mudou, estamos presos a 7 mil metros e não podemos nos mover. Ainda está nevando, o vento está forte e não há visibilidade. Esperamos um milagre que, tomara, aconteça no sábado”, diz Holecek em um de seus últimos contatos.

Segundo o El País, Holecek tem mantido o celular aquecido no bolso colado ao peito, e só o liga à noite, para poupar bateria.

