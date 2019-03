Alpinista italiano é encontrado morto no Himalaia

AOSTA E ROMA, 09 MAR (ANSA) – Desaparecidos há quase duas semanas, os corpos dos alpinistas Daniele Nardi e Tom Ballard foram encontrados em uma montanha do Himalaia, no Paquistão, informou neste sábado (9) o embaixador da Itália no país asiático, Stefano Pontecorvo.

Segundo Pontecorvo, os corpos estão em um lugar de difícil acesso, mas que as equipes de buscas farão o possível para tentar recuperá-los.

“Com muita tristeza, informo que as buscas por Daniele Nardi e Tom Ballard acabaram, já que Alex Txikon e a equipe de resgate confirmaram que as silhuetas vistas em Mummery, a cerca de 5.900 metros, são as de Daniele e Tom. DESCANSEM EM PAZ”, escreveu o embaixador italiano no Twitter.

Nardi e Ballard começaram a escalada na montanha Nanga Parbat em 22 de fevereiro. No entanto, os alpinistas perderam contato dois dias depois. Desde então, uma megaoperação de resgate foi iniciada pelas autoridades paquistanesas.

O alpinista italiano tinha 42 anos e sempre foi atraído pelo Nanga Parbat, tanto que tentou escalar a nona montanha mais alta do mundo quatro vezes, sendo esta com o britânico Ballard a quinta oportunidade.

“Daniele continuará sendo marido, pai, filho, irmão e amigo perdido por um ideal que, desde o início, aceitamos, respeitamos e compartilhamos. Estamos tristes com a dor, dizemos que a pesquisa de Daniele e Tom acabou. Uma parte deles permanecerá para sempre no Nanga Parbat”, escreveu a família de Nardi em uma publicação no Facebook.

Antes de desaparecer, o alpinista italiano estava escrevendo um livro com a autora Alessandra Carati. De acordo com a editora Einaudi Stile Libero, a obra será publicada futuramente.

Ballard, por sua vez, tinha 30 anos de idade e era filho da britânica Alison Hargreaves, a primeira mulher a escalar o monte Everest sozinha. A alpinista morreu aos 33 anos, enquanto descia a montanha K2, a segunda mais alta do mundo.

Localizada na região de Gilgit Baltistan, no Paquistão, Nanga Parbat é apelidada de “montanha assassina” por causa de suas condições perigosas. Com mais de 9,1 mil metros de altitude, é a nona mais alta do mundo.(ANSA)