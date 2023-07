Alpine anuncia saída de chefe e diretor após GP da Bélgica; Williams oficializa diretor técnico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 17:04 Compartilhe

A troca de dirigentes agita o meio de temporada da Fórmula 1. Um dia após a Ferrari anunciar seu novo diretor esportivo, foi a vez de duas escuderias oficializarem trocas em seus comandos nesta sexta-feira. Três nomes estão deixando a equipe Alpine, com Otmar Szafnauer e Alan Permane saindo após o GP da Bélgica, neste domingo. Já Pat Fry irá para a Williams a partir de 1º de novembro.

A Alpine divulgou um comunicado nesta sexta-feira para oficializar a saída de seu chefe de equipe, Otmar Szafnauer, e o diretor esportivo Alan Permane após o fim do GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps e agradeceu à dupla.

“Gostaríamos de agradecer a Otmar por seu trabalho árduo nos últimos 18 meses e por liderar a equipe na conquista do quarto lugar no Campeonato de Construtores de 2022. Desejamos a ele o melhor para o futuro”, disse a escuderia. “Depois de 34 anos distintos em Enstone, a equipe agradece a Alan e deseja a ele o melhor em seus futuros empreendimentos.”

O novo chefe interino da Alpine será Bruno Famin. Vice-presidente da escuderia, ele assumirá o cargo a partir do Grande Prêmio da Holanda, após as férias de agosto. Já o atual diretor da Alpine Academy, Julian Rouse, foi nomeado diretor esportivo interino, com Matt Harman liderando a equipe técnica em Enstone. Tanto Rouse quanto Harman se reportarão a Famin.

Pat Fry também está de saída. Mas para assumir o cardo de diretor técjnico da Williams. Essa é a primeira grande mudança do novo mandato do chefe de equipe, James Vowles. A equipe britânica está sem CTO desde que Paddy Lowe deixou a operação em 2019, e atualmente também está sem diretor técnico após a saída de FX Demaison no fim do ano passado.

Vowles substituiu Jost Capito como chefe de equipe antes da largada na temporada, sob missão de reestruturar o comando da escuderia. Fry estaria acertado desde junho. “Em nome de todos na Williams Racing, estou muito feliz em receber Pat”, disse Vowles. “Seu conhecimento e experiência fortalecerão ainda mais as capacidades técnicas da equipe e a busca pela excelência enquanto construímos o próximo capítulo da Williams”, afirmou.

E foi além nos elogios. “Pat tem sido uma parte essencial das equipes vencedoras ao longo de sua carreira, ele é um dos especialistas mais respeitados em nosso setor e estou animado para começar a trabalhar com ele quando se juntar a ele em novembro.”

Fry chegará à escuderia no dia 1º de novembro. Ele estava na Alpine desde fevereiro de 2022 e carrega três décadas de experiência no automobilismo, que inclui 17 anos na McLaren e uma passagem por Ferrari e Manor.

“Estou emocionado por ingressar na Williams Racing como diretor técnico. A equipe tem uma rica herança na Fórmula 1 e estou empolgado em contribuir para seu sucesso futuro. Acredito no potencial da equipe e, juntos, buscaremos a excelência dentro e fora da pista”, disse Fry.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias