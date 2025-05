Alpine admite adotar mudança imediata de Jack Doohan e Franco Colapinto na Fórmula 1

O australiano Jack Doohan parece estar com os dias contados na Alpine. Insatisfeita com a sequência decepcionante de resultados, a direção da equipe voltou a considerar a possibilidade de uma mudança imediata já visando a próxima corrida de Fórmula 1, em Ímola. Assim, o piloto reserva Franco Colapinto surge como principal candidato ao posto.

Neste domingo, no GP de Miami, Doohan abandonou a prova logo na primeira volta ao se envolver em uma batida com Liam Lawson. O incidente reforçou ainda mais a posição da direção da escuderia a optar por uma troca urgente. De acordo com informações da Motorsport, essa mudança, que aconteceria já no dia 18 de maio, se torna evidente em função da dificuldade de Doohan em se adaptar ao ritmo das provas e treinos.

O acidente na corrida de abertura na Austrália, onde também bateu na primeira volta, e depois as punições que sofreu na China, tanto na sprint, como na corrida principal, fortalecem a ideia de que ele ainda não está “pronto” para a Fórmula 1.

Desde que o reserva atual foi contratado pela Alpine durante a pré-temporada, a longevidade de Doohan começou a ser colocada em dúvida. Essa pressão só aumentou nas últimas semanas após a declaração do CEO Horacio Marin, da patrocinadora YPF, de que Colapinto estaria no carro “em Ímola” após uma entrevista na TV.

Embora Oliver Oakes, diretor da Alpine, tenha tentado amenizar a situação colocando a fala de Horácio Marin como a de um “torcedor argentino torcendo por um piloto de seu País”, um mal-estar ficou instalado na equipe.

Em meio a esse clima de instabilidade, o dirigente vem deixando no ar, de forma evasiva, que Doohan continua a ser o nome da equipe. “Sim, como está hoje, Jack é nosso piloto, junto com Pierre”, disse ele. “Temos sido bem claros sobre isso. Sempre avaliamos, mas sim, hoje, é assim.”

Enquanto a iminente mudança não se torna oficial, Colapinto vem fazendo o seu papel e realiza o que cabe a um piloto reserva. Ele conta com o apoio de Flavio Briatore, consultor da escuderia, que estaria interessado em dar uma chance ao piloto argentino o mais breve possível.