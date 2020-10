Alphonso Davies deve perder de seis a oito semanas por lesão no tornozelo Lateral esquerdo se machucou com apenas dois minutos de partida contra o Frankfurt

O lateral esquerdo do Bayern, Alphonso Davies, não teve sorte durante o duelo contra o Frankfurt e foi substituído com apenas dois minutos de partida com lesão no tornozelo. A expectativa é de que o canadense perca de seis a oito semanas. Com isso, Lucas Hernández irá ganhar a posição do jovem de 19 anos.

– Ele tem uma lesão no ligamento. Esperamos de seis a oito semanas de ausência. Quando um jogador dessa qualidade se machuca, dói – afirmou o técnico Hansi-Flick.

Com o resultado parcial, Davies não deve poder participar de todo o restante da fase de grupo da Liga dos Campeões. Apesar da lesão, o Bayern conseguiu uma vitória imponente sobre o Frankfurt neste sábado por 5 a 0 com show de Lewandowski.

