Alphabet tem lucro líquido de US$ 34,5 bilhões no 1º trimestre; ação sobe 3% no after hours

A Alphabet, controladora do Google, teve um lucro líquido de US$ 34,54 bilhões (US$ 2,81 por ação) no primeiro trimestre de 2025, em comparação a US$ 23,66 bilhões (US$ 1,89 por ação) em igual período do ano passado. De acordo com a FactSet, analistas esperavam lucro de US$ 2,01 por ação.

A receita avançou 12%, para US$ 90,23 bilhões, contra US$ 80,54 bilhões apurados há um ano. Os analistas esperavam US$ 89,18 bilhões. A unidade de nuvem, que inclui os negócios de inteligência artificial, reportou um aumento de receita de 28%. Nos Serviços do Google, incluindo publicidade, a alta foi de 10%.

O CEO Sundar Pichai destacou que a empresa agora tem mais de 270 milhões de assinaturas pagas, impulsionadas pelo YouTube e pelo Google One.

A Alphabet também anunciou que aumentará seu dividendo trimestral em 5%, para US$ 0,21 por ação, um ano após ter iniciado o pagamento. O conselho da empresa autorizou a recompra de ações adicionais no valor de US$ 70 bilhões das suas ações Classe A e Classe C.

