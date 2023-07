Alphabet tem alta no lucro líquido a US$ 18,37 bi no 2ºtri e ação sobe 5,90% no after hours/NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 17:27 Compartilhe

A Alphabet informou hoje que registrou lucro líquido de US$ 18,37 bilhões no segundo trimestre, um crescimento ante o resultado de US$ 16,002 bilhões de igual período do ano passado. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 1,44, de US$ 1,21 anteriormente, acima da previsão de US$ 1,34 dos analistas ouvidos pela FactSet. Após o balanço, a ação avançava 5,90% no after hours em Nova York, às 17h12 (de Brasília).

A companhia controladora do Google registrou receita de US$ 74,6 bilhões no segundo trimestre, de US$ 69,685 bilhões em igual período de 2022. Neste caso, a previsão dos analistas era de US$ 72,854 bilhões.

Em comunicado, a Alphabet destaca sua “liderança continuada em inteligência artificial”, mas diz que os resultados foram fortes em geral. A receita operacional com os serviços do Google ficou em US$ 23,454 bilhões, de US$ 21,621 bilhões anteriormente, a o Google Cloud reverteu prejuízo de US$ 590 milhões do segundo trimestre do ano passado para gerar lucro de US$ 395 milhões.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias