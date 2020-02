Alphabet tem alta no lucro líquido a US$ 10,67 bilhões no 4º TRI

A Alphabet, controladora do Google, registrou lucro líquido de US$ 10,67 bilhões no quarto trimestre, ou US$ 15,35 por ação diluída, um avanço ante o resultado de US$ 8,948 bilhões, ou US$ 12,77 por ação, registrado em igual período do ano anterior. O resultado superou a previsão de US$ 12,49 dos analistas ouvidos pela FactSet. A receita da companhia, por sua vez, avançou 17% na mesma comparação anual, a US$ 46,075 bilhões, porém frustrou a expectativa de US$ 46,94 bilhões dos analistas. Após o balanço, a ação da companhia recuava 4,13% no after hours em Nova York, às 18h29 (de Brasília).

A companhia informou que sua receita com o YouTube em 2019 ficou em US$ 15,15 bilhões, alta de 36% ante o ano anterior. Já as vendas do Google Cloud foram de US$ 8,9 bilhões em todo o ano passado, avanço de 53% em relação a 2018.

Apenas no quarto trimestre, a receita com anúncios do YouTube foi de US$ 4,717 bilhões, um avanço ante o resultado de US$ 3,605 bilhões do quarto trimestre de 2018. A receita com o Google Cloud foi de US$ 2,614 bilhões, de US$ 1,709 bilhão anteriormente. A receita operacional da empresa ficou em US$ 9,266 bilhões no quarto trimestre de 2019, de US$ 8,221 bilhões anteriormente.