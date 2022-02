Alphabet supera expectativa de lucro e apresenta avanço de receita de 32%

A Alphabet informou, em balanço divulgado nesta terça-feira, lucro que superou expectativas do mercado no quarto trimestre de 2021. Segundo o documento, a empresa registrou lucro líquido de US$ 20,642 bilhões entre outubro e dezembro do ano passado, acima dos de US$$ 15,227 bilhões em igual período de 2020.

O resultado equivale a um ganho de US$ 30,69 por ação o que supera o consenso de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 27,80 por papel. No mesmo período do ano anterior, o lucro por ação ficou em US$ 22,30.

A receita ficou em US$ 75,325 bilhões, e representou um salto de 32% na comparação anual. Segundo Ruth Porat, CFO da empresa, o resultado “refletiu a força de base ampla nos gastos dos anunciantes e a forte atividade online do consumidor, bem como crescimento contínuo da receita do Google Cloud”. “Nossos investimentos nos ajudaram a impulsionar esse crescimento ao entregar o serviços que as pessoas, nossos parceiros e negócios precisam, e continuamos a investir em oportunidades de longo prazo.”

Após a divulgação dos resultados, o papel da Alphabet subia 6,25% no pré-mercado da Bolsa de Nova York, por volta das 18h21 (de Brasília).

