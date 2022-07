Alphabet reduzirá contratações no 2º semestre

BENGALURU (Reuters) – A Alphabet, controladora do Google, disse nesta quarta-feira que vai desacelerar o ritmo de contratações no restante do ano.

O anúncio alinha a Alphabet a outras grandes empresas de tecnologia, incluindo Uber e Twitter, e ocorre um dia após a Microsoft anunciar que fechará algumas posições.

“Como todas as empresas, não estamos imunes aos ventos contrários econômicos”, disse a Alphabet em documento regulatório.

Os esforços para novas contratações serão focados em funções técnicas e de engenharia, disse a companhia.

(Por Yuvraj Malik)