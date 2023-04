Alphabet, do Google, anuncia recompra de ações e vendas de anúncios pouco acima das expectativas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 25/04/2023 - 20:14 Compartilhe

(Reuters) – A Alphabet disse nesta terça-feira que vai recomprar 70 bilhões de dólares em ações e divulgou lucro e receita acima das estimativas para o primeiro trimestre, à medida que a demanda por serviços em nuvem subiu e as vendas de anúncios permaneceram melhores do que o esperado.







O plano de recompra foi bem recebido por investidores, levando as ações da controladora do Google para um patamar de alta de até 4% nas negociações pós-mercado nos Estados Unidos.

A Alphabet divulgou uma leve queda nas vendas de anúncios no primeiro trimestre em relação ao ano anterior, para 54,55 bilhões de dólares, o que, no entanto, é maior que as estimativas dos analistas, de 53,71 bilhões de dólares. Este é o terceiro declínio desde que a empresa abriu o capital, em 2004, e o segundo consecutivo após a queda de 3,6% nas vendas com publicidade no quarto trimestre.

Excluindo itens, a Alphabet reportou lucro por ação de 1,17 dólar, superando uma estimativa média de lucro de 1,07 dólar por ação.

“O Google superou as expectativas de receita e lucro por ação neste trimestre, mas as razões para o otimismo dos investidores são modestas”, disse Max Willens, analista sênior da Insider Intelligence.

A empresa tem procurado manter um controle rígido dos custos em meio a temores de recessão. Em janeiro, decidiu cortar cerca de 12 mil empregos.

A diretora financeira, Ruth Porat, disse aos investidores em uma teleconferência que espera que os gastos de capital neste ano sejam “modestamente maiores” do que em 2022.

A Alphabet também tem ampliado o foco em inteligência artificial na sua corrida para recuperar terreno perdido para o Bing, da Microsoft, e a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT.

A receita da Alphabet para o trimestre encerrado em 31 de março foi de 69,79 bilhões de dólares, ante estimativa de 68,95 bilhões de dólares, segundo dados da Refinitiv.







A companhia registrou lucro líquido de 15,05 bilhões de dólares nos primeiros três meses do ano, em comparação com 16,44 bilhões de dólares no ano anterior.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru e Greg Bensinger em San Francisco)







