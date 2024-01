Alphabet amplia lucro, mas receita com publicidade desaponta e ação cai 4% no after hours

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/01/2024 - 19:52 Para compartilhar:

A Alphabet, controladora do Google, registrou lucro líquido de US$ 20,69 bilhões no quarto trimestre de 2023, com lucro por ação ajustado de US$ 1,64, acima da previsão de US$ 1,59 dos analistas ouvidos pela FactSet. O resultado representa ainda um crescimento, na comparação com o lucro líquido de US$ 13,62 bilhões, ou US$ 1,05 por ação ajustado, de igual período de 2022.

A receita da companhia foi de US$ 86,31 bilhões, crescimento anual de 13%. Neste caso, a projeção do mercado era de US$ 85,2 bilhões. A receita operacional ficou em US$ 23,69 bilhões, de US$ 18,16 bilhões nos três meses encerrados em dezembro de 2022.

A Alphabet também registrou crescimento na receita com anúncios do Google, de US$ 59,04 bilhões a US$ 65,52 bilhões na mesma base comparativa. O valor, porém, ficou abaixo do que os analistas ouvidos pela FactSet esperavam, que era próximo de US$ 65,79 bilhões.

Após o balanço, a ação da companhia recuava 4,27% no after hours em Nova York, às 18h30 (de Brasília).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias