Alpes italianos registram recorde de calor

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 9:42 Compartilhe

ROMA, 22 AGO (ANSA) – Os Alpes italianos registraram um novo recorde de isoterma de zero grau [altitude em que a temperatura atinge 0ºC], na noite desta segunda-feira (21), aos 5.328 metros acima do nível do mar, segundo o portal iLMeteo.it.

A marca foi aferida pela estação de rádio Novara Cameri, e quebra um recorde que havia sido registrado logo antes, na mesma noite, na cidade de Payerne, na Suíça, com 5.298 metros, o maior valor desde o início da série histórica do país, que remonta a 1954.

O registro é preocupante porque quanto mais alto o zero térmico, mais rapidamente a neve de montanhas e as geleiras derretem.

O portal iLMeteo.it também destacou as temperaturas máximas nas montanhas, que chegaram a 23ºC a 2.100 metros, e a 39ºC a 900 metros de altitude.

O Conselho Nacional das Pesquisas da Itália declarou no domingo (20) que todas as geleiras alpinas da Itália estão com temperaturas acima de 0ºC. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias