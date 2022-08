Alper inicia oferta de planos de saúde PJ e Odonto nas agências da Caixa

Estadão Conteúdo 19/08/2022 - 19:42 Compartilhe

A Alper começou a vender planos de saúde para pessoas jurídicas e planos odontológicos nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF), em um fruto da parceria entre a empresa e a Caixa Seguridade.

A parceria prevê que a Alper atuará junto com a Caixa Corretora, e terá acesso exclusivo à base de clientes do banco público para oferecer as duas modalidades de produto. São, ao todo, 144 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas. A Alper atuará junto com seguradoras.

Para pessoas físicas, serão oferecidos planos odontológicos da SulAmérica, Metlife e Hapvida, com variações regionais. Os valores dos planos variam de R$ 40 a R$ 140.

Já para pessoas jurídicas, estão incluídos planos de saúde e odontológicos da Amil, da Unimed, da Notre Dame Intermédica, da Hapvida, da Porto Seguro, da Seguros Unimed e da SulAmérica. Neste caso, os empregados da Caixa indicarão clientes que possuem interesse na contratação de planos para as empresas, e a Alper fará a negociação.

“A parceira faz parte da estratégia da Alper de se tornar uma das três maiores corretoras do país nos próximos cinco anos”, diz Lucas Neves, vice-presidente de canais e bancassurance da Alper.