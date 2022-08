Alpargatas tem queda no lucro após compra da Rothy’s

reuters 04/08/2022 - 19:01 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Alpargatas, dona da marca Havaianas, teve lucro líquido de cerca de 64 milhões de reais no segundo trimestre, queda ante os 105,6 milhões obtidos no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira.

O desempenho foi pressionado, entre outros fatores, pela conclusão da aquisição de participação de 49,9% na marca norte-americana Rothy’s, em maio, pela qual a companhia desembolsou cerca de 2 bilhões de reais.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 177,8 milhões, queda de 17,2% ante mesmo período de 2022. A margem recuou 3,9 pontos no período, para 16,7%.

Segundo o balanço, no Brasil a Alpargatas aumentou o preço por par em 21% no trimestre como forma para mitigar o efeito da inflação nos custos e com isso conseguiu elevar a margem bruta em dois pontos percentuais e, a margem Ebitda, em quatro.

Mas no exterior, a receita líquida caiu 2% em câmbio constante, principalmente “pela retração nos Estados Unidos e pelas restrições decorrentes de Covid-19 na China”.

De abril a junho a Alpargatas elevou a sua base de lojas em 105 unidades na comparação com um ano antes. A maior parte das aberturas, 75, foi no exterior. Dessas, 60 foram franqueadas.

A receita líquida da Rothy’s disparou 82% no trimestre na comparação anual, para 59 milhões de dólares.

A Alpargatas afirmou que aumentou em 123% os investimentos em marketing e operação de lojas físicas da Rothy’s ano a ano, para 25 milhões de dólares. “Com isso o Ebitda ficou negativo em 6 milhões de dólares, encerrando o trimestre em -15 milhões.”

O grupo encerrou o trimestre com caixa e equivalentes de 273 milhões de reais ante 867 milhões de reais um ano antes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)