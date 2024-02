Alpargatas tem lucro líquido normalizado de R$ 4,8 Mi no 4º trimestre, queda de 92,4%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2024 - 21:41 Para compartilhar:

A Alpargatas, dona da marca Havaianas, registrou lucro líquido normalizado de R$ 4,8 milhões no quarto trimestre de 2023, uma queda de 92,4% na comparação com o do mesmo intervalo do ano anterior, quando ficou em R$ 63,6 milhões.

Já no indicador consolidado, a empresa teve prejuízo líquido de R$ 1,6 bilhão. Um ano antes, o prejuízo líquido foi de R$ 20,8 milhões. Já o prejuízo líquido normalizado de Havaianas foi de R$ 3,2 milhões, revertendo os R$ 80,6 milhões de lucro do quarto trimestre de 2022.

No trimestre encerrado em dezembro, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) normalizado da Alpargatas foi de R$ 67,3 milhões, recuo de 55,9% frente um ano antes, e margem de 6,7%, redução de 7,1 pontos porcentuais na mesma base de comparação.

Já a receita líquida somou R$ 1 bilhão no período, retração anual de 8,5%. Segundo a companhia, “a queda de 7,3% nos volumes vendidos foi a principal causa dessa variação”.

O resultado financeiro líquido foi de R$ 27,3 milhões negativos, sendo que um ano antes foi de R$ 2,7 milhões negativos. O aumento das despesas financeiras é explicado pela maior alavancagem, aponta a companhia.

A empresa encerrou o período com posição financeira líquida negativa de R$ 551,2 milhões, representando redução da dívida líquida em R$ 265,8 milhões em relação ao terceiro trimestre do ano passado. A melhoria, segundo a Alpargatas, deve-se principalmente à variação de capital de giro e outros num total de R$ 278,6 milhões, além de otimização do Capex e à geração de Ebitda normalizado de R$ 67,3 milhões. A alavancagem, medida pela dívida líquida por Ebitda normalizado, foi de 2,6 vezes.

