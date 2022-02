Alpargatas: lucro líquido recorrente soma R$ 149,9 mi no 4º trimestre; queda de 19,1%

A fabricante de calçados Alpargatas, dona da marca Havaianas, registrou no quarto trimestre de 2021 lucro líquido recorrente de R$ 149,9 milhões, queda de 19,1% ante o mesmo período de 2020.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente chegou a R$ 169,1 milhões entre outubro e dezembro e caiu 31,8% na base de comparação anual. A margem Ebitda recorrente caiu 8,3 pontos porcentuais e ficou em 23,8%.

No ano, o lucro líquido recorrente da Alpargatas somou R$ 572 milhões, alta de 24,3% ante 2020, enquanto o Ebitda recorrente ficou em R$ 720,4 milhões, aumento de 20,3%.

A receita líquida da companhia subiu 5,5% sobre igual intervalo de 2020, para R$ 877,7 milhões, ao mesmo tempo em que os volumes registraram queda de 3,9%.

O resultado financeiro no trimestre foi negativo em R$ 74,5 milhões, ante resultado positivo de R$ 53,7 milhões do quarto trimestre de 2020, com as despesas financeiras recuando 75,3%, para R$ 10,384 milhões.

