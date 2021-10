Alpargatas lucra mais no 3º tri, com receitas em alta e menores despesas

SÃO PAULO (Reuters) – A fabricante de calçados Alpargatas teve alta de 34% do lucro no terceiro trimestre, com as receitas crescendo e despesas caindo, além da melhora na linha financeira e de um efeito positivo de operações descontinuadas.

A companhia anunciou nesta quinta-feira que seu lucro recorrente de julho a setembro somou 155,5 milhões de reais, ante ganho de 116 milhões um ano antes.

Embora tenha vendido apenas 1,7% a mais em volume de pares, a Alpargatas teve uma receita 12,7% maior ano a ano, para 1,06 bilhão de reais, sugerindo que a companhia conseguiu repassar preços maiores. Na outra ponta, as despesas operacionais tiveram queda de 7% no comparativo anual, para 366,1 milhões de reais.

Assim, o resultado operacional da empresa medido pelo lucro antes de impostos, juros, amortização e depreciação (Ebitda) recorrente somou 185,7 milhões de reais no trimestre, alta de 17,4%, e a margem Ebitda subindo 0,7 ponto percentual, a 17,5%.

A companhia ainda reportou que sua despesa financeira caiu 67,3% no trimestre, para 15,2 milhões de reais. E ainda teve um resultado líquido positivo de 2,5 milhões derivado de operações descontinuadas. Um ano antes, essa linha tivera resultado negativo de 60,2 milhões de reais.

“Em 2022 investiremos 600 milhões de reais em ampliação de capacidade para atender à demanda pela marca Havaianas nos próximos anos”, afirmou o presidente-executivo da companhia, Beto Funari, no relatório de resultados.

(Por Aluísio Alves)

