Alpargatas conclui venda da marca Mizuno para Vulcabras

A Alpargatas informou que concluiu definitivamente a venda da unidade da marca Mizuno no Brasil com a assinatura do segundo termo de fechamento da alienação de 100% do negócio e o recebimento do valor remanescente de R$ 37,272 milhões.

De acordo com comunicado ao mercado, neste segundo fechamento foi efetuada a transferência pela Alpargatas à Vulcabras da totalidade da participação societária detida em uma sociedade recém-constituída, utilizada como veículo para a transferência dos ativos e empregados relativos às lojas Mizuno.

