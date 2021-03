Alpargatas conclui transferência de e-commerce da marca Mizuno para a Vulcabras

A Alpargatas concluiu a transferência da operação de e-commerce da marca Mizuno para a Vulcabras. O movimento faz parte da venda de 100% da unidade de negócio anunciada pelas empresas em setembro do ano passado.

Além disso, por conta dos impactos do agravamento da pandemia de covid-19 no Brasil, as duas companhias decidiram prorrogar o prazo para conclusão do segundo fechamento da transação, de 31 de março para 30 de junho.

