Alpargatas anuncia Fernando Rosa, ex-Kraft Heinz, como presidente de Havaianas no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 10:45

A Alpargatas, dona da Havaianas, anunciou na terça-feira, 6, o executivo Fernando Rosa para o cargo de presidente da Havaianas Brasil. Ele assumirá a posição no dia 16 de setembro e passará a integrar o Comitê Executivo Global da Alpargatas, respondendo ao CEO, Liel Miranda.

Segundo a empresa, Rosa foi alçado à posição com o intuito de liderar o crescimento sustentável da Havaianas no País, com o foco em proteger a posição de liderança e desenvolver as competências necessárias para a marca avançar em novos mercados de crescimento e em categorias como masculino e kids, segundo nota divulgada pela empresa.

O executivo possui mais de 20 anos de experiência liderando áreas de vendas, marketing e comercial, com passagens pela Coca, BRF, Pepsico e Danone, além de ter ocupado o cargo de presidente da Kraft Heinz no Brasil.