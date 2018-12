Aloysio Nunes assumirá cargo na gestão Doria, em pasta comandada por Meirelles

Mais um ministro do governo Michel Temer, o chanceler Aloysio Nunes Ferreira, vai assumir um posto na gestão do governador eleito de São Paulo, o tucano João Doria, como presidente da Investe SP, agência paulista de promoção de investimentos. A investe SP está ligada à Secretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão, que terá na gestão Doria a coordenação de Henrique Meirelles, ex- ministério da Fazenda de Temer.

O tucano Aloysio Nunes Ferreira será o sétimo ministro da gestão Temer no governo de João Doria. Além dele e de Meirelles, farão parte da administração paulista o ex-ministro das Cidades Alexandre Baldy, na secretaria de Transportes Metropolitanos; o ex-ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Gilberto Kassab, na Casa Civil; o ex-ministro do Turismo Vinícius Lummertz, na mesma pasta no Estado; o ex-ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão, também na pasta estadual correspondente; e o ex-ministro da Educação Rossieli Soares, na secretaria estadual de Educação.